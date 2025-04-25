За отказ в открытии больничного листа поликлинике придется выплатить омичу компенсацию.

Городская поликлиника № 15 в Омске выплатит компенсацию за отказ открыть больничный лист пациенту. Мужчина обратился в медучреждение с жалобами на высокое давление, плохое самочувствие и повышенную температуру. Несмотря на выраженные признаки болезни, врач решил не отправлять пациента на обследование и лечение, а отправил его домой, отказав в выдаче больничного листа.

Следующим утром мужчина снова почувствовал ухудшение здоровья и вынужден был посетить другое медицинское учреждение, где ему наконец оказали нужную помощь и выдали документ о временной нетрудоспособности.

Позже страховые эксперты выявили грубые нарушения в действиях поликлиники: неправильные диагнозы, отсутствие важных записей в истории болезни и рекомендации по лечению.

Учитывая доказательства, представленные стороной обвинения, суд поддержал позицию прокуратуры и постановил взыскать с поликлиники компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей.

Пока данное решение суда не вступило в законную силу.