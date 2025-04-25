Отключение продлится весь день 29 апреля.
«ОмскВодоканал» проинформировал о временном прекращении подачи холодной воды в отдельных жилых домах в районе 16-го Военного Городка за цирком. Отключение связано с ремонтом трубопровода водоснабжения, проходящего вдоль улицы 16-й Военный Городок, дом 417.
Отключение состоится 29 апреля с 10 утра до 19 часов вечера и затронет следующие адреса:
– ул. 16-й Военный Городок, дома № 382, 367, 374, 415/3, 108, 415, 416, 408, 406, 404, 59, 393, 56, 426;
– ул. Печникова, дома № 389, 300, 190, 356, 355, 354, 353, 364, 52;
– ул. Полосухина, дома № 394, 102, 101, 92, 91, 86.
Передвижную цистерну с чистой питьевой водой установят по адресу: улица Печникова, 300, начиная с 10 часов утра и до окончания ремонтных работ.