Никита Серебряков в последнем матче заблокировал более 50 бросков по воротам.

Седьмая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между хоккеистами «Авангарда» и «Локомотива» завершилась драматично. Болельщики из Омска до финального свистка верили в невероятный успех, ведь «ястребы» дважды сумели сравнять счет и отправить игру в овертайм. Однако победа осталась за оппонентом, омичам не хватило сил переиграть соперника.

Настоящим героем матча стал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков, который отразил 55 бросков по воротам из 58. Однако решающая шайба все равно залетела в ворота омичей во время второго овертайма. Но вратарь не перекладывает ответственность за поражение на команду и говорит, что гордится клубом и каждым игроком.

– Да, по сути, один бросок, один гол... К сожалению соперник бросил, подставил, сделал то, что он всегда делает, – говорит Серебряков. – В любом случае я горжусь нашей командой, каждым игроком. Я считаю, что мы многое сделали.

Также Серебряков поблагодарил фанатов за поддержку. Болельщики «ястребов» заряжали хоккеистов не только с трибун ярославской арены, но и по приезде домой. Когда команда прилетела в омский аэропорт, их встретила толпа благодарных омичей.

– Мы благодарны за поддержку, мы ее всегда ощущали. Благодарны нашим болельщикам, которые и гнали нас, и поддерживали, и писали.. Это невероятно, – комментирует народную любовь омский вратарь.

Также он сказал, что хоккей – это спорт, а в спорте выигрывает одна команда, поэтому расстраиваться из-за вылета омичей из турнирной таблицы не стоит. Напомним, что завтра, 25 апреля, на «G-Drive Арене» состоится мастер-шоу по случаю завершения сезона 2024/25 для болельщиков. За вход на мероприятие придется заплатить 400 рублей.