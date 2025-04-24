«Авангард» уступил «Локомотиву» в решающей игре, но это не помешало фанатам собраться в аэропорту.

Прилетевших из Ярославля игроков омской команды встречала толпа преданных фанатов. Поддержать хоккеистов пришли болельщики от мала до велика, и все скандировали название любимой команды.

– Хоккейная семья – это когда ты возвращаешься домой после тяжелейшей серии, а тебя встречают ТАК, – восхитились в хоккейном клубе.

Напомним, что «ястребы» уступили ярославцам в решающей игре со счетом 3:2, после чего «Авангард» вышел из серии плей-офф. Последняя шайба была заброшена в ворота омичей во время второго овертайма.

Недавно сообщалось, что омская команда устроит мастер-шоу на закрытие сезона 2024/25, вход на которое обойдется болельщикам в 400 рублей.