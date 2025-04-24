Омск-Информ
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·Спорт

Болельщикам обещают различные активности и сюрпризы.
Завтра, 25 апреля, в Омске состоится закрытие хоккейного сезона 2024/25. Болельщиков приглашают к 18:30 на «G-Drive Арену».
– В программе много активностей, мастер-шоу от игроков «Авангарда» и парочка крутых сюрпризов, – говорится в сообщении клуба.
Билет на это мероприятие обойдется омичам в 400 рублей. Владельцы абонементов могут оформить билет бесплатно.
1199Андрей Андреев
·Спорт

Болельщикам обещают различные активности и сюрпризы.
Завтра, 25 апреля, в Омске состоится закрытие хоккейного сезона 2024/25. Болельщиков приглашают к 18:30 на «G-Drive Арену».
– В программе много активностей, мастер-шоу от игроков «Авангарда» и парочка крутых сюрпризов, – говорится в сообщении клуба.
Билет на это мероприятие обойдется омичам в 400 рублей. Владельцы абонементов могут оформить билет бесплатно.
1199Андрей Андреев