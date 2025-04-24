Уполномоченный по правам человека представила депутатам Законодательного собрания доклад о своей деятельности в прошлом году.

На пленарном заседании Законодательного собрания Омской области, состоявшемся 24 апреля, депутаты заслушали доклад Уполномоченного по правам человека в регионе. Ирина Касьянова рассказала об итогах своей деятельности за прошедший год. Она отметила рекордное число обращений граждан – 2174. Причем наибольшее число обращений – 36 % – касалось соблюдения прав военнослужащих и членов их семей.

– Поставленные вопросы касались оказания содействия в поиске пропавших военнослужащих, оказания содействия по включению в списки обмена, социальной защиты участников специальной военной операции, оказания медицинской помощи и получения статуса ветерана боевых действий. Работа по оперативному решению проблем обратившихся осуществлялась в активном взаимодействии с федеральными органами власти, органами исполнительной власти и местного самоуправления, – пояснила Касьянова.

Другая традиционная тематика обращений к омбудсмену касалась права граждан на пенсионное и социальное обеспечение, права граждан, имеющих инвалидность, права на охрану здоровья и медицинскую помощь, права граждан на благоприятную окружающую среду, права на жилище. Также Ирина Касьянова выделила рост числа заявлений по вопросам благоустройства населенных пунктов.

– Если количество обращений растет, это говорит прежде всего о востребованности института Уполномоченного по правам человека. Он играет роль посредника между различными уровнями власти, бизнесом, некоммерческими организациями и гражданами, которые не всегда могут решить свой вопрос в той или иной инстанции, – прокомментировал ситуацию спикер Законодательного собрания Александр Артемов.

Депутаты ЗС приняли доклад Уполномоченного Омской области по правам человека к сведению и вынесли соответствующее постановление.