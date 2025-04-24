Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Площадь здания – 465,8 кв. метров.
АО «Омскоблавтотранс» сдает в долгосрочную аренду двухэтажное здание автовокзала, расположенное в Калачинске по адресу: улица Вокзальная, 39.
Объект имеет площадь 465,8 кв. м, дополненное земельным участком размером 2045 кв. метров. Все основные инженерные системы, такие как водопровод, электричество и отопление, находятся в рабочем состоянии, обеспечивая комфортные условия эксплуатации.
Строение предлагается потенциальным арендаторам на длительный срок без ограничений по назначению деятельности.
Мария Филимонова
·Экономика/Бизнес

Площадь здания – 465,8 кв. метров.
АО «Омскоблавтотранс» сдает в долгосрочную аренду двухэтажное здание автовокзала, расположенное в Калачинске по адресу: улица Вокзальная, 39.
Объект имеет площадь 465,8 кв. м, дополненное земельным участком размером 2045 кв. метров. Все основные инженерные системы, такие как водопровод, электричество и отопление, находятся в рабочем состоянии, обеспечивая комфортные условия эксплуатации.
Строение предлагается потенциальным арендаторам на длительный срок без ограничений по назначению деятельности.
Мария Филимонова