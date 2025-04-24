Объект будет отремонтирован почти за 90 миллионов.

Подрядчик начал обновление сквера имени Борцов Революции в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». На данный момент рабочие уже приступили к разбору старых бордюров и плитки на дорожках парка.

– Кардинальных изменений в сквере им. Борцов Революции не будет – это значимый мемориальный объект, расположенный на месте бывшего Генерал-губернаторского сада, в который также входит территория Городского сада. Реновация сквера Борцов Революции станет логическим продолжением и завершением преображения всей территории, – рассказала начальник управления программ в сфере благоустройства департамента городского хозяйства мэрии Анастасия Лало.

Напомним, что «СибДор» Лазара Погосяна должна будет сделать ремонт за 89,37 миллиона рублей.

Работы предусматривают полный ремонт тротуаров: установку новых гранитных бордюров и плитки из гранита, освежение внешнего вида памятников, отделку подпорной стенки гранитом вдоль улицы Лермонтова. Территорию благоустроят зеленым газоном с системой автоматического полива. Дополнительно появятся фонари наружного освещения, декоративная подсветка и современные скамейки.