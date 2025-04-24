Заявления о приеме и отставке судей рассмотрит квалификационная коллегия Омской области.

В пятницу, 25 апреля, состоится заседание квалификационной коллегии Омской области. Будут рассмотрены заявления на замещение вакантной должности судей арбитражной, общей юрисдикции и мировой инстанций, а также просьбы об отставке.

10 заявлений подано на замещение вакантной должности судей. К тому же будет рассмотрена возможность привлечения судьи в отставке Алексея Лукши к осуществлению правосудия в качестве судьи Куйбышевского районного суда Омска.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что в Омской области двое известных судей уходят в отставку. Заявления подали председатель Называевского городского суда Омской области Вячеслав Белоусов и заместитель председателя Первомайского районного суда Омска Любовь Бузуртанова. К тому же стало известно, что мировой судья судебного участка № 30 в Таврическом судебном районе Татьяна Соколова и мировой судья судебного участка № 44 в Кировском судебном районе Вера Татаринова тоже решили снять судейские мантии.