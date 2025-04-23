Предпринимателя и экс-гендиректора АО «Омскавтодор» Алексея Шипилова признали виновными в картельном сговоре.
Вчера Кировский районный суд Омска завершил рассмотрение уголовного дела экс-гендиректора АО «Омскавтодор» Алексея Шипилова и владельца «Стройсервиса» и известного омского дорожника Якова Вагнера. Как сообщают «Коммерческие вести», обоих признали виновными в ограничении конкуренции.
Главной уликой стала запись переговоров между Шипиловым и Вагнером. Суд установил, что дорожники договорились о поддержании или минимальном снижении начальной цены контракта на ремонт дороги Омск – Тара. В итоге в аукционе победил «Омскавтодор». Полученный таким образом доход составил около 1,7 млрд рублей.
В наказание за картельный сговор суд назначил Шипилову и Вагнеру по 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.
Напомним, уголовное дело возбудили в октябре 2021 года. Ранее суд вынес оправдательный вердикт, но облсуд его отменил.