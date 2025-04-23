Источник в силовых структурах сообщает, что в мошенничестве обвиняется президент Омского транспортного союза.

Фигурантом громкого уголовного дела о незаконном возмещении НДС на сумму около 6 млн рублей при закупке автобусов является президент Омского транспортного союза Николай Артемьев, сообщает портал «Новый Омск» со ссылкой на источник в силовых структурах. Известному перевозчику и его главному бухгалтеру предъявлено обвинение по ч. 3, 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

Как сообщалось ранее, в июле 2015 года предприниматель основал несколько фирм с упрощенной системой налогообложения, работающих в сфере пассажирских перевозок в Омске, а также одну организацию с общей системой налогообложения.

В период с 2016 по 2019 год обвиняемые приобретали микроавтобусы в лизинг, оформляя договоры на подконтрольную организацию с общей системой налогообложения. Далее транспортные средства формально передавались в аренду другим компаниям, контролируемым теми же людьми, но не обладавшими правом на налоговый вычет по НДС.

Когда договоры лизинга истекли, обвиняемые сразу же оформили продажу автобусов по цене ниже рыночной более чем в 100 раз – от 1500 до 5000 рублей. В результате фиктивных сделок фигуранты незаконно возместили из бюджета НДС на сумму 5,9 млн рублей.

Уголовное дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Омска.