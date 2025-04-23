Предприниматель, работающий в сфере пассажирских перевозок, несколько лет получал незаконное возмещение НДС.

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации, занимающейся пассажирскими перевозками, и его главного бухгалтера. Им предъявлены обвинения по ч. 3, 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

Следствие установило, что в июле 2015 года предприниматель основал несколько фирм с упрощенной системой налогообложения, работающих в сфере пассажирских перевозок в Омске, а также одну организацию с общей системой налогообложения.

В период с 2016 по 2019 год обвиняемые приобретали микроавтобусы в лизинг, оформляя договоры на подконтрольную организацию с общей системой налогообложения. Далее транспортные средства формально передавались в аренду другим компаниям, контролируемым теми же людьми, но не обладавшими правом на налоговый вычет по НДС.

Используя данную схему фиктивных сделок, обвиняемые незаконно возместили из бюджета НДС на сумму 5,9 млн рублей.