Огонь стремительно приближался к селу.
Вчера, 22 апреля, патрулируя территорию Кормиловского района, специалисты Главного управления лесного хозяйства Омской области зафиксировали очаг горения недалеко от деревни Самаринки. Обнаружив густой дым над полем, инспекторы установили, что здесь вспыхнула сухая растительность, причем пламя двигалось в направлении села, угрожая безопасности населения.
Сообщив о происшествии в Единую диспетчерскую службу района и связавшись с руководством Подгородного лесхоза, работники лесного надзора немедленно включились в борьбу с огнем. Благодаря оперативности действий специалистам удалось своевременно локализовать и потушить возгорание собственными силами, использовав при этом специализированные ранцевые лесные огнетушители, предусмотренные регламентом в условиях повышенного риска лесных пожаров.
– Сначала отбили огонь со стороны Омки, чтобы он в пойму не ушел, там было бы сложно его ловить, потом перешли на поле. Уже минут через 15 в помощь нам прибыли кормиловские лесоводы: работники Кормиловского мастерского участка Подгородного лесхоза и Александр Коваль из нашего отдела Омское лесничество. С воздуходувками, конечно, почувствовали себя увереннее. Мы локализовали ландшафтный пожар, а прибывшая бригада сельского поселения осталась его дотушивать, – рассказывает первый заместитель начальника ГУЛХ Евгений Старокожев.
ГУЛХ России по Омской области напоминает, в настоящее время введен особый противопожарный режим, запрещающий применение любого открытого огня.