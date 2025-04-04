Он поручил главам районов реагировать на каждый сигнал.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание межведомственного регионального штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В совещании приняли участие чиновники, представители МЧС, Обь-Иртышского УГМС и главы районов.
- Рассмотрели меры, которые предпринимаются в районах по предупреждению паводка и пожаров. Поручил усилить информационную работу, чтобы все жители знали номера оперативных служб. Также поставил главам районов задачу проверить запасы топлива. Поручил главам районов совместно с МЧС вести разъяснительную работу с жителями и реагировать на каждый сигнал, - рассказал Хоценко.
По данным облправительства, в Усть-Ишимском районе для защиты от половодья возводят земляные насыпи и готовят пункты временного размещения людей.
Кроме того с 7 апреля в Омске, Азовском, Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Омском, Павлоградском, Полтавском, Русско-Полянском, Саргатском, Таврическом, Черлакском и Шербакульском районах власти введут особый противопожарный режим.