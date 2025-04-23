Соседи сердобольной жительницы многоэтажки обратились в суд. Ситуация изменилась только после вмешательства приставов.

Омские приставы исполнили судебное решение, по которому жительнице многоэтажки на улице Лукашевича было предписано ликвидировать антисанитарию в квартире, вызванную содержанием большого количества кошек. Сколько хвостатых столовались в квартире, не уточняется.

Изначально проблема возникла, когда соседи пожаловались на неприятные запахи, распространявшиеся из квартиры, расположенной на восьмом этаже. Собственница жилища игнорировала обращения окружающих, несмотря на значительное число содержащихся там домашних животных. Суд принял сторону заявителей, обязав женщину вместе с дочерью привести жилище в нормальное санитарно-гигиеническое состояние, провести дезинфекцию и устранить причины неприятного запаха собственными средствами.

Судебные приставы, получившие дело, неоднократно предупреждали собственников жилья о возможных санкциях в случае неисполнения требований суда. Несмотря на предупреждения, должницы продолжали игнорировать судебные постановления. Одна из них даже была привлечена к административной ответственности за невыполнение законных требований приставов.

Тем не менее, осознав возможные последствия дальнейших нарушений, женщина совместно с дочерью решила проблему: провела необходимые работы по ремонту квартиры и нашла новых хозяев для части кошек. После проведенных мероприятий судебным приставом была проведена контрольная проверка, подтвердившая устранение проблемы.