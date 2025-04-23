Продолжительность полета составит 1 час 50 минут.

Авиакомпания «ЮВТАэро» начала продажу билетов на новый рейс из Омска в Горно-Алтайск, который был анонсирован на прошлой неделе.

Полеты будут осуществляться на самолетах Canadair CRJ 200 по воскресеньям начиная с 4 мая. Продолжительность полета составит 1 час 50 минут.

Стоимость перелета в одну сторону по данному тарифу, включающему ручную кладь и багаж массой до 10 кг на одного пассажира, составит 5,3 тыс. рублей.

Как ранее сообщало Федеральное агентство воздушного транспорта, из Омска можно будет отправиться по 12 различным направлениям по сниженным ценам благодаря субсидиям.