Субсидированные рейсы начнут летать с 2025 года.

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало список субсидированных маршрутов по программе развития межрегиональных рейсов в 2025 году. Были утверждены 12 субсидируемых маршрутов, по которым будут летать самолеты из Омска.

Так, борты авиакомпании «Ямал» будут летать в Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым и Салехард. Самолеты авиакомпании Red Wings начнут летать из Омска в Екатеринбург и Улан-Удэ.

Авиакомпания «Россия» запустит рейс в Красноярск, «Икар» – в Казань, «Азимут» – в Уфу, а «ЮВТ Аэро» – в Абакан и Тобольск. Кроме того, самолеты авиакомпании Utair начнут летать в Ханты-Мансийск.

Отметим, что субсидированные авиабилеты – это льготные билеты по сниженному тарифу по госпрограмме доступности авиаперевозок по России. Купить такие билеты могут все категории пассажиров.