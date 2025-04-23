В прошлом сезоне схватка закончилась поражением омичей.

Сегодня, 23 апреля, пройдет последняя игра второго раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». В прошлом матче на «G-Drive Арене» омичам удалось одержать победу со счетом 3:0. Билетов на седьмую игру серии уже нет в продаже.

Напомним, что в прошлом сезоне «Авангард» проиграл седьмую игру «Локомотиву» со счетом 0:2. Хотя «ястребы» активно атаковали, они не смогли поразить ворота соперника и пропустили два гола в первом и третьем периодах. Победивший «Локомотив» прошел дальше и встретился в следующем раунде с командой «Трактор» из Челябинска.

Матч пройдет в Ярославле на «УКРК Арене-2000» в 22:30 по омскому времени.