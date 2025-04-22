Пользователи соцсетей разошлись в оценках поступка мужчины. Но без последствий он явно не останется.

Омичи в соцсетях осудили поведение мужчины, который разбил стекло в регистратуре детской городской больницы № 4. Инцидент произошел в понедельник, 21 апреля, его свидетельницей стала омичка, опубликовавшая об этом пост в соцсетях.

– Возле регистратуры мужчина начал громко ругаться матом, а потом и вовсе набросился на сотрудницу! Самое страшное – он разбил стекло в окошке регистратуры. Осколки разлетелись во все стороны! К счастью, никто из детей и родителей, стоявших в очереди, не пострадал. Оградите остальных детей и родителей от действий неадекватных папаш! – потребовала женщина.

Медучреждение обратилось в правоохранительные органы, идут разбирательства. В комментариях к посту об инциденте пользователи отметили, что ситуация серьезная. Нашлись и те, кто высказал сочувствие мужчине.

– Порой регистраторы и прочие работники больницы с таким гонором, как будто просишь сделать их одолжение. Бить стекла не выход, но когда болеет ребенок и слышишь «талонов нет, приходите через месяц», то может и сорвать чеку, – отметился один из комментаторов.

Его оппоненты посчитали важным уточнить, что поликлиника детская и такое поведение в данном учреждении недопустимо.

– Прямо до битья стекол? Не нужно оправдывать неадекватные поступки. Нервные все прямо, с тонкой душевной организацией, – написали в комментариях, указав, что, наряду с «яжматерями» с их запросом на привилегии, появились и «яжотцы», которые требуют к себе особого отношения.

Тем временем в учреждениях здравоохранения лет пять назад повернулись к пациентам, в обиход пришло слово «пациентоориентированность». Технически произошла почти революция, записаться на прием теперь можно дистанционно. Для сотрудников регистратур и кол-центров изданы методические рекомендации, при учреждении работают так называемые конфликтные комиссии. Однако этот инцидент с разбитым стеклом – случай особый.

– В данном случае можно говорить об административном правонарушении, ответственность за него предусмотрена статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), – говорит юрист Наталья Кузнецова. – Это нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, а также уничтожением или повреждением чужого имущества. Ответственность – штраф или административный арест на 15 суток. Возмещение стоимости разбитого стекла больница вправе истребовать через суд.

Детская горбольница № 4 попадала в новостные сводки два года назад в связи со скандальным увольнением главного врача Людмилы Маслаковой.Она подала искк областному Минздраву и судилась за свои трудовые права. Суд восстановил ее в должности, однако сейчас руководителем медучреждения значится другой человек.