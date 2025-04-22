Конфликт между регистратором и отцом пациента закончился битыми стеклами и полицией.

В омской детской больнице, расположенной на ул. 21-й Амурской, в понедельник, 21 апреля, разгорелся конфликт между регистратором и отцом юного пациента. Как рассказала одна из мам, ставшая свидетельницей инцидента, в телеграм-канале «Жесть Омска», ссора переросла в агрессию со стороны возмущенного папаши. И закончилась разбитым стеклом в регистратуре.

– Вчера, 21 апреля, пришли за карточкой в поликлинику, а там «отец» какой-то возле регистратуры матерится и кидается на регистратора!!! Но самое ужасное – это то, что он разбил стекло в регистратуре! Осколки летели во все стороны! Благо, что не пострадали дети с родителями, стоявшие в очереди!!!! До сих пор все в шоке от такого поведения взрослого мужика в детской поликлинике! – написала она.

Омичка потребовала принять меры и оградить остальных детей и родителей от действий неадекватных папаш. В минздраве оперативно прокомментировали ситуацию.

– В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия, – сообщили в ведомстве.

Сотрудники больницы написали заявление в полицию. Правоохранители расследуют дело.