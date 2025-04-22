Благодаря стабильной заправке транспорта врачи могут вовремя приезжать на помощь тем, кто в ней особенно нуждается.

Омская областная детская клиническая больница получила 25 тысяч литров топлива от сети АЗС «Газпромнефть». В прошлом году благодаря этой поддержке врачи смогли оказать профилактическую и экстренную помощь 16 тысячам детей в районах региона.

– Мы видим, как много делают врачи больницы для своих маленьких пациентов, и рады помогать им в обеспечении топливом для оперативного выезда на вызовы. Это наша поддержка тех, кто каждый день посвящает себя помощи другим, – рассказал руководитель сети АЗС «Газпромнефть» Олег Кузьменков.

Предприятие является топливным партнером больницы с 2022 года.

– Выезды к пациентам – это ежедневная работа нашей больницы, – сказал главврач областной детской клинической больницы Олег Горбунов. – Благодаря стабильной заправке транспорта мы можем вовремя приходить на помощь тем, кто особенно в ней нуждается. В прошлом году наши мобильные бригады провели профилактические осмотры 16 тысяч юных пациентов. Более 230 детей мы доставили в другие лечебные учреждения для проведения дополнительных обследований. В 87 случаях приехали к пациентам с экстренной помощью – туда, где нас ждали.

За три года детская больница получила более 50 тысяч литров топлива для заправки скорых. Поддержка топливного партнера помогает врачам вовремя приезжать к маленьким пациентам.

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Региональные продажи»