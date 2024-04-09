Этот способ заправки предполагает полный контроль за ситуацией со стороны водителя и доверие со стороны розничной сети.

В России все больше автомобилистов прибегают к новому формату оплаты на автозаправочных станциях – постоплате. К концу 2024 года такой способ оплаты, например, будет доступен на 75 % АЗС сети «Газпромнефть».

Наиболее активно в этот формат включились жители Кемерово, Екатеринбурга и Тюмени. По данным исследования сети «Газпромнефть», доля их вопросов в обращениях по теме постоплаты составила 19, 17 и 16 % соответственно. При этом жители Челябинска и Омска проявили наименьший интерес – всего 3,5 и 4,8 % обращений соответственно.

Популярность постоплаты обусловлена ее преимуществами. Прежде всего это экономия времени. Оплата после заправки ускоряет обслуживание, увеличивая пропускную способность АЗС в среднем на 50 клиентов в сутки. Дополнительная экономия времени обеспечивается благодаря оплате на кассах самообслуживания, которые установлены на 20 % постоплатных АЗС.

– Постоплата – популярный, естественный, удобный и быстрый способ расчетов за топливо на АЗС во всем мире. Он предполагает полный контроль за ситуацией со стороны водителя и доверие со стороны розничной сети. Водителям, которые впервые оказались на такой АЗС, рекомендую следовать инструкциям на колонках. Для второй заправки подсказки, уверен, не понадобятся, – отметил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов.

Пошаговые инструкции размещены на всех колонках. При заправке до полного бака топливо зальется до автоматической остановки. Для заправки на определенную сумму или литраж необходимо отжать рычаг пистолета. Внедрение системы постоплаты на АЗС является еще одним шагом к повышению удобства и скорости обслуживания автовладельцев в России.

Принцип предоплаты сохранен на автоматических АЗС, а также при заправке с помощью мобильного приложения.