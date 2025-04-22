На погостах убирают мусор, ремонтируют дороги и устанавливают биотуалеты.

Накануне Радоницы администрация Омска проводит комплекс профилактических мероприятий на городских кладбищах. Завершен первый этап обработки территорий против грызунов и клещей, который охватывает двадцать крупнейших некрополей города.

Работы разделены на четыре этапа: следующая фаза запланирована на период с 2 по 15 июня, третий этап пройдет летом, с 17 по 25 июля, а четвертая стадия профилактики начнется осенью, с 5 по 12 сентября.

Помимо дезинфекции, на кладбищах продолжаются мероприятия по уборке и благоустройству. Сотрудники бюджетного учреждения «Комбинат специальных услуг» очищают аллеи и подходы к могилам, приводят в порядок исторические захоронения, ремонтируют инфраструктуру и готовят дополнительные удобства для посещения горожанами.

Запланирована замена песка и воды, подготовка инструментов для уборки и установка биотуалетов. Организация договорилась с региональным оператором ООО «Магнит» о вывозе 21 тысячи кубометров отходов с кладбищ. Администрация напоминает жителям, что свалки растительного мусора на территории кладбищ недопустимы, и просит пользоваться специально оборудованными площадками для утилизации отходов.

29 апреля, в День Радоницы, на территории погостов будут организованы посты дежурных служб: сотрудников Комбината специальных услуг, полицейских, работников скорой помощи и добровольческих формирований.