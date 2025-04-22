Управление по охране животного мира даст оценку численности и структуры популяции вида.

Управление по охране животного мира в апреле и мае пересчитает медведей в лесах Омской области. Сезон полевых работ по учету бурого медведя стартовал с 1 апреля и продлится до 31 мая.

– Основной метод исследования – анализ размеров отпечатков передних лап хищника, а также визуальная встреча с медведем, которые позволяют определить возрастные группы и спланировать меры охраны, – сообщают в управлении.

Определяют возраст медведя по ширине отпечатка. Так, у медвежонка, появившегося на свет в прошлом году, след будет 5,6–6 см, у его собрата постарше – до 10 см, у молодой половозрелой медведицы – 11–13 см, у взрослого медведя ширина лапы достигает 14–17 см.

Каждый такой отпечаток промеряется, данные заносятся в маршрутный лист с указанием координат. Учетные данные помогут оценить численность, узнать территорию обитания, выделить зоны частого присутствия хищников и потенциальные конфликтные участки. Данные используются для установления лимитов добычи на охотничий сезон и предотвращения возможных встреч с человеком. Вся информация будет систематизирована и дополнена данными фотоловушек и визуальных наблюдений.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что жители Усть-Ишимского района Омской области рассказали о встрече с диким медведем.