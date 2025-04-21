Россельхознадзор пресек деятельность фантомного предприятия.

В Омской области раскрыта схема фальсификации рыбной продукции от «предприятия-призрака». Управление Россельхознадзора по Омской области 16 апреля выявило, что ИП Лазарев В. С. из села Тавричанка Любинского района оформил документы на производство более 595 тонн наваги и трески, имея в наличии всего 13 кг сырья других видов рыб.

С начала 2025 года предприниматель успел создать 56 производственных сертификатов на 595 129 кг готовой продукции. Специалисты Россельхознадзора обнаружили несоответствие при мониторинге системы «Меркурий» и пришли к выводу о явной подмене сырья и фальсификации.

Производственная площадка ИП Лазарева В. С. признана фантомной и исключена из реестра «Цербер», все выданные сертификаты аннулированы. Согласно документам, вся «произведенная» рыба отправлялась в Балашиху Московской области ИП Тарасову А. В.

Материалы проверки переданы в Управление Россельхознадзора по Московской области, МВД и Прокуратуру Омской области для дальнейшего разбирательства.