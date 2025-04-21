Омск-Информ
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·Общество

Водоснабжения не будет в ряде кафе, ресторанов и банков.

Сотрудники омского водоканала сообщили об отключении воды 28 апреля 11:00 до 17:00 по причине ремонта оборудования по ул. Фрунзе, 54. Под отключение попадают следующие абоненты: ул. Фрунзе, 47, 50, 52, 54.

По этим адресам находятся в основном кафе, рестораны и банки. 

·Общество

Водоснабжения не будет в ряде кафе, ресторанов и банков.

Сотрудники омского водоканала сообщили об отключении воды 28 апреля 11:00 до 17:00 по причине ремонта оборудования по ул. Фрунзе, 54. Под отключение попадают следующие абоненты: ул. Фрунзе, 47, 50, 52, 54.

По этим адресам находятся в основном кафе, рестораны и банки. 