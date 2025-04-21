Преимущество сейчас на стороне гостей, но хозяева намерены переломить ход серии.

Сегодня, 21 апреля, в Омске пройдет шестой матч второго раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Прошлый матч «ястребы» выиграли со счетом 3:2. Теперь счет в серии 3:2 в пользу «Локомотива».

Билеты на матч еще можно приобрести, однако их осталось крайне мало.

Напомним, что Ги Буше после победы в предыдущем матче дал игрокам отдохнуть. Омичи отсыпались в Ярославле и вернулись домой в Омск только утром 20 апреля в 9 часов по московскому времени.