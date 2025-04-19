Теперь счет в серии 3:2 в пользу ярославской команды.

Сегодня, 19 апреля, в Ярославле прошла пятая игра 1/4 финала Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом». Для омской команды, проигрывавшей в серии со счетом 1:3, это был последний шанс спастись от вылета из плей-офф.

Первый период начался скомкано. «Локомотив» атаковал, однако результата это не приносило. Только к 11-й минуте хоккеисты «Авангарда» получили шанс на голевой момент. После отличных оборонительных действий «ястребы» перешли в атаку и вывели Игоря Мартынова на бросок, который хладнокровно бросил в дальний верхний угол - 1:0.

Во втором периоде команды играли уже на встречных курсах, однако забить вновь удалось омичам. Воспользовавшись большинством, Дамир Шарипзянов нашел момент для броска и удвоил преимущество. Хозяева не собирались сдаваться, и на 36-й минуте отличился Максим Березкин, сократив отставание до одной шайбы. Далее между командами открылась настоящая перестрелка. Игроки «Авангарда» почувствовали уверенность и снова увеличили преимущество. На 38-й минуте отличился Евгений Кулик - 3:1 Несмотря на это, через минуту Рушан Рафиков опять сократил отставание - 2:3.

В третьем периоде, несмотря на настойчивость ярославцев, счет не изменился. В упорной борьбе «ястребы» одержали победу со счетом 3:2, сократив отставание в серии. Следующий матч состоится в Омске в понедельник, 21 апреля. Начало игры в 19:30.