Омичи вылетели домой сегодня в 9 утра.

После победного матча игроки «Авангарда» остались на ночь в Ярославле. И только сегодня в 9 утра по московскому времени омская команда вылетела в родной город, сообщает телеграм-канал «АренаБреда».

Такое решение главного тренера Ги Буше объясняется желанием дать игрокам полноценный отдых после сложной пятой игры с «Локомотивом», после которой «ястребы» могли вылететь из плей-офф.

Ярославцы же, в свою очередь, отправились домой сразу после четвертой игры, не успев полноценно восстановиться.

Напомним, что шестая игра в серии плей-офф состоится в Омске завтра, 21 апреля, на «G-Drive Арене».