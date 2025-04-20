За 3 месяца этого года донорами стали более 7000 жителей Омска и области.

Национальный день донора крови, отмечающийся повсеместно в России, прошел в Омской области информационно-образовательными и донорскими акциями с 14 по 20 апреля.

Омский Минздрав сообщает, что с начала этого года было заготовлено более 5000 литров донорской крови. За прошлый, 2024 год сдали кровь и ее компоненты более 17 500 человек , а заготовлено было более 21 000 литров.

Отмечается, что потребность медицинских учреждений в компонентах донорской крови полностью покрывается за счет активных пожертвований. В 2017 году общее число доноров достигло более 19 тысяч человек, из которых 25,3 % сдавали кровь впервые. На сегодняшний день на территории Омской области звания «Почетный донор России» удостоены 10 368 человек, включая 495 бывших обладателей звания «Почетный донор СССР».