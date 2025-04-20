Всего в результате переговоров на Родину вернулось 246 россиян.

Обмен украинских пленных на российских военнослужащих состоялся вчера, 19 апреля, в формате 246 на 246. Также в качестве жеста доброй воли украинской стороне передан 31 раненый пленный в обмен на 19 наших раненых солдат, нуждающихся в медицинской помощи.

Сейчас все 265 человек находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как рассказала экс-мэр Омска Оксана Фадина, среди вернувшихся бойцов есть и омичи, однако точное их количество она не назвала, но в комментариях к посту упоминает о троих вернувшихся.

– Все трое отзвонились, все хорошо, и я спокойна, – отметила Фадина.

В скором времени все военнослужащие вернутся на территорию России для дальнейшего обследования и лечения.

– Еще раз хочу поблагодарить за содействие в возвращении военнослужащего Сергея из плена домой. 7 месяцев долгих ожиданий. Живой или нет. Где, как... И вот уже почти дома, – благодарит одна из подписчиц.

Ранее сообщалось, что после очередного рейда сотрудников СКР в зону СВО отправилось 6 мигрантов.