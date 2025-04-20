К ненатуральным красителям тоже стоит относиться с осторожностью.

Главный внештатный специалист московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рекомендует исключить яйца из рациона людям с болезнями желчного пузыря, патологиями печени, почечной недостаточностью и аллергией на куриный белок.

– Важно не превышать общее количество калорий. Отказаться от традиционного пасхального угощения следует людям, имеющим проблемы с желчным пузырем, с заболеваниями печени, с почечной недостаточностью, аллергией на куриный белок, – рассказал эксперт в беседе с « РИА Новости ».

Специалист также добавил, что тем, кто придерживался поста и воздерживался от употребления животных белков, можно съесть не более одного-двух яиц в день в праздничные дни. Возвращаться к обычному рациону после поста следует осторожно, небольшими порциями, чтобы избежать негативных последствий для желудочно-кишечного тракта.

– Последние исследования ученых реабилитировали яичные желтки. В основном опасения были из-за холестерина. Но, как оказалось, употребление желтков не приводит к нездоровому содержанию уровня холестерина в крови, зато дает много полезных питательных веществ. Поэтому тем людям, у которых нет ограничений по здоровью, можно съедать яйца вместе с желтками. Главное – соблюдать меру, – добавил врач.

Доктор обратил внимание на краски для яиц, отметив, что самыми безопасными считаются природные красители, такие как луковая шелуха, куркума, чай и свекольный сок. Допустимы и специальные пищевые красители, доступные в продаже. Медик настоятельно призывает отказываться от любой краски, не предназначенной для пищевых целей.