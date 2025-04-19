Плющев указал, что одним из решающих факторов в серии является Маклауд.

Бывший наставник российской хоккейной сборной Владимир Плющев рассказал, что у «Авангарда» существуют внутренние проблемы, негативно влияющие на выступления команды в играх с «Локомотивом».

- Сейчас, я так понял, есть проблемы в команде, потому что без них так провалиться сложно. Все зависит от того, насколько серьезны эти проблемы и как с ними справятся игроки и тренеры. В принципе, команда собрана очень приличная, и не было особых волнений, что «Авангард» проведет неудачную серию. Ну а сумеет ли команда выйти из этого положения, это только они сами покажут, - цитирует слова Владимира Плющева «Матч ТВ».

Кроме того, он отметил, что отъезд Майкла Маклауда стал серьезной потерей для команды, так как он был классическим центральным нападающим, через которого во многом строилась игра.

- Отъезд Маклауда – удар по команде, сейчас все это видят. Майкл был ключевым игроком команды. Он классический центральный нападающий, поэтому на нем многое было завязано. Во многом именно от него зависела игра в неравных составах. Это сильная потеря для «Авангарда», результат налицо. Правда, я не думаю, что вся игра команды строилась только через него, все-таки хоккей – командная игра, один человек может помочь, но не может все сделать за команду, - добавил Плющев.

Напомним, что в прошлом матче «Авангард» уступил «Локомотиву» со счетом 1:2. На данный момент счет в серии 1:3 в пользу ярославцев.