Жители Ленинского и Советского округов на целый день останутся без жизненно необходимого ресурса.
С 10:00 до 20:00 сотрудники Омского водоканала проведут ремонтные работы на водопроводе по адресу улица Котельникова, 12.
Временное прекращение подачи воды в Ленинском округе коснется следующих адресов:
– улица Котельникова, дома № 4, 6, 8, 10, 12, 14,
– улица Труда, дом № 10.
Для временного снабжения питьевой водой будет размещена специальная машина по адресу: улица Котельникова, 6, с 10:00 и до завершения работ.
Также с 11:00 до 24:00 работы будут проводиться по адресам:
— улица Королева, дома № 14, 16,
— улица Волкова, дом № 5а.
— улица Королева, дома № 12б, 14, 14а, 14б, 14/3, 16, 16а,
— улица Волкова, дома № 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 7, 9а, 15,
— улица М. Никифорова, дома № 2, 4, 6,
— улица Блюхера, дом № 12а,
— 14 пожарных гидрантов.