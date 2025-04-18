Чтобы вытащить бетономешалку, пришлось переливать раствор.

Омичи сообщают о некачественно сделаной дороге на улице 6-я Станционная в СНТ «Отдых». По словам местных жителей, вчера, 17 апреля, там провалился КамАЗ, а сегодня бетономешалка.

– Вчера КамАЗ провалился, сегодня бетономешалка, завтра, наверное, автобус с пассажирами. А все потому, что там болото по обеим сторонам дороги, – сообщает автор поста в паблике «Аварийный Омск».

Чтобы вытащить технику, пришлось пригнать вторую бетономешалку и переливать бетон в нее.

СНТ «Отдых» находится недалеко от села Морозовка Омского района, о затоплении кладбища под которым сообщалось накануне. Также на 6-й Станционной недавно заметили незаконный слив отходов из канализации.