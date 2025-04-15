Омск-Информ
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·Общество

Сотрудники минприроды поймали только часть нарушителей.
На улице 6-я Станционная в Ленинском округе Омска незаконно сливали жидкие бытовые отходы в неофициальный канализационный сток. На это пожаловались горожане, а сотрудники регионального минприроды подтвердили нарушение.
Чтобы поймать нарушителей, инспекторы минприроды вышли в специальный рейд. Они заметили несколько транспортных средств, предназначенных для сбора отходов из канализаций, отстойников и выгребных ям. Нарушителей привлекли к административной ответственности: одного оштрафовали на 10 тыс. рублей; другого, который дважды сливал отходы, пытаются вычислить по номеру машины.
·Общество

Сотрудники минприроды поймали только часть нарушителей.
На улице 6-я Станционная в Ленинском округе Омска незаконно сливали жидкие бытовые отходы в неофициальный канализационный сток. На это пожаловались горожане, а сотрудники регионального минприроды подтвердили нарушение.
Чтобы поймать нарушителей, инспекторы минприроды вышли в специальный рейд. Они заметили несколько транспортных средств, предназначенных для сбора отходов из канализаций, отстойников и выгребных ям. Нарушителей привлекли к административной ответственности: одного оштрафовали на 10 тыс. рублей; другого, который дважды сливал отходы, пытаются вычислить по номеру машины.