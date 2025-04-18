Рабочие специальности занимают четверть рынка.

Аналитики сервиса hh.ru обнародовали информацию о ситуации на рынке труда Омской области в марте текущего года. Всего было размещено более 13 тыс. вакансий, большая часть из которых связана с рабочими специальностями – они составляют четверть от общего объема предложений.

Второе место занимают позиции в производственной отрасли и сервисе – на них приходится 21 %. Третье место занимает сфера строительства и недвижимости с долей рынка 20 %.

Несмотря на снижение общего количества вакансий на 4 % относительно февраля, сохраняется рост спроса на работников в автомобильной промышленности, секторе безопасности, добывающей индустрии и маркетинге – прирост составил 2 %.

Наиболее заметное сокращение произошло в сегменте административных профессий, где число открытых позиций уменьшилось на 35 %.