Из них половина – дети.

По состоянию на 17 апреля, в Омске насчитали уже 464 человека, которые подверглись нападению клещей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это в 3 раза больше, чем неделю назад. Тогда сообщалось о 148 укушенных.

Половина из пострадавших на сегодняшний день – дети, укушенных в этой возрастной категории уже 282 человека. Неделю назад их было 82. Впрочем, эти значения все равно не превышают средние.

93,9 % снятых с людей клещей исследовали в лабораториях. Из них 12 % заражены боррелиями, а 0,9 % – моноцитарным эрлихиозом человека.

Для защиты граждан в Омске и области обработано уже 161,36 гектара территорий кладбищ, парков, детских учреждений. В 20-х числах апреля в Омске планируют провести акарицидную обработку зеленых территорий.