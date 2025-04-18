Омск-Информ
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·Авто

Средства выделили на содержание дорог местного назначения. 

Правительство Омской области направило местным бюджетам субсидию в размере 27,5 млн рублей  для финансирования содержания автодорог местного значения.

Распределение финансовых средств между муниципальными образованиями будет проводиться по результатам специального конкурсного отбора.

Напомним, что некоторые дороги в Омской области отремонтируют уже в этом году. Например, запланирован ремонт «убитой» дороги Тара – Колосовка. Работы необходимо сделать до начала осени. Также сообщалось, что омские дороги массово «латают» после зимнего периода. 

·Авто

Средства выделили на содержание дорог местного назначения. 

Правительство Омской области направило местным бюджетам субсидию в размере 27,5 млн рублей  для финансирования содержания автодорог местного значения.

Распределение финансовых средств между муниципальными образованиями будет проводиться по результатам специального конкурсного отбора.

Напомним, что некоторые дороги в Омской области отремонтируют уже в этом году. Например, запланирован ремонт «убитой» дороги Тара – Колосовка. Работы необходимо сделать до начала осени. Также сообщалось, что омские дороги массово «латают» после зимнего периода. 