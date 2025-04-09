Омск-Информ
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На проведение ямочного ремонта выделено 367 млн рублей. Работы продлятся до июля.
К 1 июля на 530 участках дорог в Омске будут устранены образовавшиеся ямы, заявил в эфире программы «Вести ЖКХ» руководитель Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Глебов.
Для выполнения этих работ из муниципального бюджета было выделено более 367 млн рублей. Ямочный ремонт начался 21 марта, ежедневно бригады занимаются восстановлением поврежденного зимними условиями асфальтового покрытия. Дополнительно 90 млн рублей пойдут на обновление дорог в частном секторе.
Помимо этого, городские власти намерены до 16 апреля провести инспекцию 67 дорог, отремонтированных в предыдущие годы в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Если состояние этих участков окажется неудовлетворительным, подрядчики обязаны будут устранить дефекты в порядке гарантийного обслуживания.
·Авто

На проведение ямочного ремонта выделено 367 млн рублей. Работы продлятся до июля.
К 1 июля на 530 участках дорог в Омске будут устранены образовавшиеся ямы, заявил в эфире программы «Вести ЖКХ» руководитель Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Глебов.
Для выполнения этих работ из муниципального бюджета было выделено более 367 млн рублей. Ямочный ремонт начался 21 марта, ежедневно бригады занимаются восстановлением поврежденного зимними условиями асфальтового покрытия. Дополнительно 90 млн рублей пойдут на обновление дорог в частном секторе.
Помимо этого, городские власти намерены до 16 апреля провести инспекцию 67 дорог, отремонтированных в предыдущие годы в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Если состояние этих участков окажется неудовлетворительным, подрядчики обязаны будут устранить дефекты в порядке гарантийного обслуживания.