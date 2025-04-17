Бренд столкнулся с судебным иском от коммунальной службы.

Российские коммунальные службы обратились в суд с иском против H&M из-за долгов по утилизации отходов. Согласно информации в телеграм-канале SHOT, по этой причине шведскому бренду отказали в прекращении деятельности юрлица в России.

Компания временно не сможет окончательно покинуть российский рынок, поскольку были обнаружены неоплаченные счета. Организация «Ситиматик» обратилась в суд с требованием взыскать долг с ООО «ЭЙЧ ЭНД ЭМ» за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов из торговых помещений H&M в Саратовской области. Общая сумма иска составляет около 30 тысяч рублей, включая штрафы за просрочку платежей.

Ликвидация юридического лица H&M была запущена еще летом 2024 года, но изначально Федеральная налоговая служба воспрепятствовала этому процессу ввиду наличия крупного долга в 76 миллионов рублей. Когда он был погашен, компания вновь подала ходатайство о ликвидации, однако столкнулась с третьим отказом.