Омск-Информ
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·Происшествия

Транспорт подняли примерно на высоту человеческого роста.
Омичи продолжают использовать электросамокаты не по назначению. Вчера вечером горожане заметили самокат кикшерингового сервиса Whoosh на опоре линии электропередачи в районе пересечения улиц Маршала Жукова и Красных Зорь.
По данным сайта Whoosh, самокаты весят до 35 кг, однако это не останавливает омичей. В начале апреля один из самокатов неизвестные закинули на дерево.
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·Происшествия

Транспорт подняли примерно на высоту человеческого роста.
Омичи продолжают использовать электросамокаты не по назначению. Вчера вечером горожане заметили самокат кикшерингового сервиса Whoosh на опоре линии электропередачи в районе пересечения улиц Маршала Жукова и Красных Зорь.
По данным сайта Whoosh, самокаты весят до 35 кг, однако это не останавливает омичей. В начале апреля один из самокатов неизвестные закинули на дерево.
1436