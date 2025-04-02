Кикшеринговая компания разбирается в причинах.

Сезон проката электросамокатов в Омске начался с акта вандализма: неизвестный умудрился забросить самокат компании «Вуш» на дерево. Инцидент зафиксировал портал Om1.ru.

В компании «Вуш» обещали провести расследование и установить все обстоятельства произошедшего. Благодаря системе отслеживания, которой оснащены все самокаты, компания может определить перемещения каждого устройства и выяснить, был ли акт вандализма совершен арендатором или другими лицами.

Участник кикшерингового рынка заявил, что за нецелевое использование средства передвижения предусмотрен штраф 5 тысяч рублей, а за умышленную порчу — до 90 тысяч рублей. В случаях вандализма компания обращается в полицию.

Напомним, что прокат электросамокатов в Омске возобновился 28 марта. В этом сезоне в городе работают два оператора: «Вуш» (более 2000 самокатов) и МТС Юрент (более 1500 самокатов).