По данным источников «Омск-информа», Бари Хаиров уволился на эмоциях, не получив должности министра науки.

Появилась версия, почему заместитель министра промышленности региона Бари Хаиров внезапно покинул правительство Омской области. Ранее сообщалось, что статусный чиновник тихо уволился из ведомства. Теперь у министра промышленности и торговли Андрея Посаженникова остался только один, первый заместитель, Игорь Лукьянов.

По данным источников «Омск-информа», ранее заместитель министра претендовал на пост министра науки, высшего образования и научно-технологического развития. И, не получив желаемой должности, принял эмоциональное решение.

– Совершенно точно, Бари Хаирова готовили на министра науки. Он очень стремился к этому. И вдруг оказалось, что этот пост достался другому человеку. С большей долей вероятности, Хаиров принял решение совсем уйти из правительства именно из-за нереализованных амбиций, на эмоциях, – рассказал собеседник редакции.

Официальная причина увольнения чиновника не озвучивается. Равно как и не сообщалось, кто заменит Бари Хаирова, работавшего в должности главы минпрома с августа 2023 года. Известно, что вновь созданное министерство науки возглавит бывший доцент политеха Александр Кольцов.