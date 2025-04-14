Александр Кольцов будет руководить вновь созданным министерством науки, высшего образования и научно-технологического развития.
Министром науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области назначен Александр Кольцов, сообщил глава региона Виталий Хоценко.Новоиспеченный министр ранее трудился доцентом в Омском государственном техническом университете и возглавлял Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского.
– Человек с опытом, хорошо знающий наше научно-образовательное сообщество и руководство промышленных предприятий, – прокомментировал назначение Хоценко. – Перед Александром Германовичем стоит задача в кратчайшие сроки выстроить работу нового органа власти, сформировать команду, а также оперативно включиться в реализацию проектов.
Кольцову предстоит наладить тесное сотрудничество с федеральными структурами, усилить роль региональных университетов и способствовать повышению престижа профессионального образования.
Ранее сообщалось, что правительство Омской области объявило о назначении руководителей двух новых министерств: министерства промышленности и торговли, а также министерства строительства и архитектуры.