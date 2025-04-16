Омск-Информ
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·Политика

Заместитель главы ведомства Бари Хаиров уволился. По некоторым данным, его кандидатура рассматривалась на должность министра науки. 
Министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников лишился одного из своих заместителей. С сайта областного правительства исчезло имя Бари Хаирова.
У Посаженникова остался только первый заместитель, Игорь Лукьянов. Должности помощника и секретаря министра также вакантны.
Напомним, Хаиров занимал должность заместителя главы минпрома с августа 2023 года. В марте 2025 года он стал также заместителем председателя совета молодых ученых при правительстве Омской области.
Осенью прошлого года предполагалось, что он возглавит новое министерство науки. Однако на этой неделе стало известно, что руководить им будет бывший доцент политеха Александр Кольцов.
·Политика

Заместитель главы ведомства Бари Хаиров уволился. По некоторым данным, его кандидатура рассматривалась на должность министра науки. 
Министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников лишился одного из своих заместителей. С сайта областного правительства исчезло имя Бари Хаирова.
У Посаженникова остался только первый заместитель, Игорь Лукьянов. Должности помощника и секретаря министра также вакантны.
Напомним, Хаиров занимал должность заместителя главы минпрома с августа 2023 года. В марте 2025 года он стал также заместителем председателя совета молодых ученых при правительстве Омской области.
Осенью прошлого года предполагалось, что он возглавит новое министерство науки. Однако на этой неделе стало известно, что руководить им будет бывший доцент политеха Александр Кольцов.