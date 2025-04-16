Заместитель главы ведомства Бари Хаиров уволился. По некоторым данным, его кандидатура рассматривалась на должность министра науки.

Министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников лишился одного из своих заместителей. С сайта областного правительства исчезло имя Бари Хаирова.

У Посаженникова остался только первый заместитель, Игорь Лукьянов. Должности помощника и секретаря министра также вакантны.

Напомним, Хаиров занимал должность заместителя главы минпрома с августа 2023 года. В марте 2025 года он стал также заместителем председателя совета молодых ученых при правительстве Омской области.