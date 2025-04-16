Омск-Информ
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·Общество

С ограничениями столкнутся жители улиц Гагарина, Ленина, Бударина и Карла Либкнехта.
Омский водоканал запланировал на следующий вторник, 22 апреля, ремонт сетей. В связи с этим с 11:00 до 22:00 планируются отключения холодной воды по адресам:
  • Гагарина, 3;
  • Ленина, 9б, 5, 7 (водопроводный ввод с улицы К. Либкнехта), 21 (водопроводный ввод с улицы Бударина);
  • Бударина, 15, 3е, 3б, 1;
  • Карла Либкнехта, 8а, 11.
Отметим, что завтра, 17 апреля, часть омичей также останется без воды. Отключения ожидаются и 21 апреля.
·Общество

С ограничениями столкнутся жители улиц Гагарина, Ленина, Бударина и Карла Либкнехта.
Омский водоканал запланировал на следующий вторник, 22 апреля, ремонт сетей. В связи с этим с 11:00 до 22:00 планируются отключения холодной воды по адресам:
  • Гагарина, 3;
  • Ленина, 9б, 5, 7 (водопроводный ввод с улицы К. Либкнехта), 21 (водопроводный ввод с улицы Бударина);
  • Бударина, 15, 3е, 3б, 1;
  • Карла Либкнехта, 8а, 11.
Отметим, что завтра, 17 апреля, часть омичей также останется без воды. Отключения ожидаются и 21 апреля.