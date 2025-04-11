Под ограничения попадают почти два десятка домов.

Омский водоканал снова запланировал отключения воды для ремонта сетей. Без воды часть горожан останется 15–18 апреля.

С 10:00 до 24:00 15 апреля воды не будет в домах № 1/4 и № 1/3 на бульваре Архитекторов.

С 10:00 16 апреля по 23:00 18 апреля воды не будет по адресам:

Комбинатская, 38, 46/2, 46;

Нефтяной переулок, 18, 20.

– Для бесперебойного водоснабжения указанным абонентам необходимо самостоятельно выполнить переключение на водоснабжение по левой нитке с закрытием задвижек на узлах левой нитки, – сообщает водоканал.

С 10:00 до 22:00 17 апреля отключения планируются на улицах 20 лет РККА (238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 258) и Масленникова (215, 217а). Машину с питьевой водой поставят около дома № 242 на улице 20 лет РККА.