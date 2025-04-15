Жителей улицы Завертяева просят запастись водой.

АО «ОмскВодоканал» сообщает, что в следующий понедельник, 21 апреля, с 11:00 до 17:00 не будет холодной воды на улице Завертяева. Речь идет о следующих адресах: Завертяева, 9, к. 4; 9, к. 5; 9, к. 9.

Отключение связано с ремонтными работами на сетях водопровода. Без холодной воды останутся онкологический диспансер и два административных здания.

Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ на насосной станции без воды остались жители Полтавского района.