Омск-Информ
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·Общество

Без холодного водоснабжения остались жители Полтавского района.

Сегодня, 15 апреля, в Полтавском районе временно прекратилась подача холодной воды. Причиной стало проведение срочных ремонтных работ по замене клапана на насосной станции в селе Таловском, расположенном в соседнем Шербакульском районе.

Водоснабжение приостановлено до окончания всех необходимых мероприятий.

Обеспечением водой Полтавского, Шербакульского и ряда других районов области занимается предприятие АО «Омскоблводопровод». В феврале в компании сменилось руководство: новым генеральным директором стал бывший глава Ленинского округа Омска Дмитрий Зярко.

·Общество

Без холодного водоснабжения остались жители Полтавского района.

Сегодня, 15 апреля, в Полтавском районе временно прекратилась подача холодной воды. Причиной стало проведение срочных ремонтных работ по замене клапана на насосной станции в селе Таловском, расположенном в соседнем Шербакульском районе.

Водоснабжение приостановлено до окончания всех необходимых мероприятий.

Обеспечением водой Полтавского, Шербакульского и ряда других районов области занимается предприятие АО «Омскоблводопровод». В феврале в компании сменилось руководство: новым генеральным директором стал бывший глава Ленинского округа Омска Дмитрий Зярко.